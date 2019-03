Fortes chuvas são consideradas normais para o período, diz Emparn

As fortes instabilidades tropicais causadas pela presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que estão atuando sobre a Faixa Leste e Costa Branca do Estado do Rio Grande do Norte, tem causado chuvas intensas com distúrbios atmosféricos (descargas elétricas e trovoadas). Essa condição de instabilidade, normal para o período em que o principal sistema meteorológico que atua é Zona de Convergência Intertropical e como está atuando com muita intensidade, além de chuvas no interior as chuvas estão chegando ao litoral. Nestes últimos dias está mais intensa devido a temperatura das águas superficiais do oceano Atlântico próximo do litoral nordestino estar acima do normal, chegando a ultrapassar os 29oC, mantendo assim a umidade relativa do ar sobre a região sempre alta, o que colabora para a formação de chuvas com intensidade moderadas a forte. Essa condição deverá se manter durante os próximos dias, não que vá chover de forma intensa e continua, mas porque estamos na estação das chuvas.

A previsão para o resto da semana será com predominância de Céu Parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões do Estado. Lembrando que no Litoral Leste as chuvas poderão ocorrer a qualquer hora do dia com maior ocorrência durante o período noturno e início da manhã e no interior, devido ao fato que as chuvas são do tipo convectivas e necessitam de calor, as chuvas deverão ocorre mais no período da tarde e início da noite. Lembramos que pela influência do relevo acentuado (vale, chapadas e montanhas), deverão ocorrer formação de nuvens tipo Cumulus Nimbus, nuvens de forte desenvolvimento vertical que podem causar distúrbios atmosféricos como descargas elétricas, trovoadas ventos forte e queda de granizo, principalmente nesta época do ano em que estamos próximos à mudança de estação.

Agência Brasil