Força Nacional realiza operações ostensivas em Natal e Mossoró

A Força Nacional segue intensificando as ações ostensivas em todo o Rio Grande do Norte. Entre a noite de quarta-feira (26) e a madrugada desta quinta-feira (27), os militares realizaram abordagens em áreas com maior incidência de violência determinadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) através das manchas criminais.

Na capital potiguar, as fiscalizações aconteceram nos bairros da Redinha e Nossa Senhora da Apresentação, zona Norte de Natal, além de Felipe Camarão, zona Oeste. Ao todo, foram realizadas 193 abordagens a pessoas, uma a ônibus, 27 a carros e outras 37 a motocicletas. Durante a ação, um veículo com registro de roubo foi recuperado e entregue ao respectivo proprietário.

Já em Mossoró, foram 75 abordagens a pessoas, 17 a carros e 37 a motocicletas, sem que nenhuma ocorrência fosse registrada.