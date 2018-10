Força Federal chegou a 513 localidades no primeiro turno das Eleições 2018

Para o primeiro turno das eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o envio de forças federais para 513 localidades, de 11 estados do país, são eles: Acre (11), Amazonas (27), Ceará (5), Maranhão (72), Mato Grosso do Sul (4), Mato Grosso (19), Pará (61), Piauí (134), Rio de Janeiro (69), Rio Grande do Norte (97) e Tocantins (14).

A atuação das forças federais nas eleições está prevista no inciso XIV do artigo 23 da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), e visa garantir a normalidade do pleito, o livre exercício do voto e o bom andamento da apuração dos resultados.

Os requerimentos são analisados pelo Plenário do TSE e também podem ser concedidos, em caráter de urgência, pelo presidente da Corte em decisão que deve ser levada posteriormente à apreciação do Plenário do Tribunal.

Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas. Confira a tabela contendo o total de localidades que tiveram as requisições de Força Federais aprovadas pelo TSE para o primeiro turno das Eleições 2018.

Apoio logístico

Também foram enviados militares para dar apoio logístico à Justiça Eleitoral, durante o primeiro turno, para 93 localidades situadas em regiões longínquas e isoladas do país. As localidades situam-se em seis estados: Acre (41), Amazonas (25), Amapá (5), Bahia (2), Mato Grosso do Sul (4) e Roraima (16). Em todos esses locais, os militares atuarão levando equipamentos (urnas e outros materiais), sempre com a presença de servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral.