FNF reforça prazo para inscrições de atletas e mantém expediente especial

Com pouco menos de um mês até o início do Campeonato Potiguar 2017, a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) trabalha, junto aos clubes, para regularizar os atletas das oito equipes que disputarão o torneio a partir do próximo dia 14 de janeiro.

Para estar com tudo pronto para o primeiro compromisso, todos os clubes deverão ter seus jogadores com o nome no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até, no máximo, um dia útil antes da rodada. Como a primeira rodada terá início em um sábado, o prazo para inscrição de atletas que estejam em condições de disputar o primeiro compromisso é na sexta-feira (13).

Para garantir a eficiência do processo, a FNF abriu mão do recesso de fim de ano. Mesmo nos últimos dias de 2016, o expediente segue normal, de segunda a sexta, das 12h às 18h, recebendo as inscrições que ainda faltam ser efetuadas. Para o presidente da FNF, José Vanildo, este trabalho junto aos clubes é fundamental para manter o profissionalismo da competição.

“Buscamos atender todos os clubes da melhor maneira possível e vendo a necessidade após a data de início da competição ser antecipada decidimos abrir mão do recesso de fim de ano para atender melhor os clubes neste processo de inscrição dos atletas. Teremos tempo hábil para receber todas as solicitações dos oito clubes para no próximo dia 14 começarmos o campeonato com tudo alinhado”, observou José Vanildo.

O prazo final para inscrição de jogadores na competição é no dia 17 de março, último dia útil antes da disputa da terceira rodada da Copa RN, segundo turno do Campeonato Potiguar.

A primeira rodada será disputada em sua totalidade no dia 15 de janeiro com quatro jogos: ABC x Globo, Alecrim x Baraúnas, Santa Cruz de Natal x América-RN e Potiguar de Mossoró x Assu.