FNF recebe visita de novo presidente do Potiguar de Mossoró

A sede da Federação Norte-rio-grandense de Futebol recebeu visita na tarde da quarta-feira (7). O novo presidente do Potiguar de Mossoró, Marco Antônio Fernandes, compareceu à capital potiguar para encontro com o presidente da FNF, José Vanildo, no qual tratou de assuntos importantes para o clube e entidade.

“O encontro foi de suma importância para que o presidente José Vanildo tivesse total conhecimento da real situação que os clubes de Mossoró se encontram, sobretudo o Potiguar de Mossoró. Foi uma excelente oportunidade de tratar de assuntos administrativos importantes para o clube”, comentou Marco Antônio Fernandes.

O presidente José Vanildo classificou como válida a reunião com Marco Antônio Fernandes, salientando a importância desse diálogo entre Federação e clubes.

“Receber os dirigentes sempre estará em nossa pauta. O diálogo que temos com cada um deles é o que faz com que possamos trabalhar para melhorar a realidade do futebol local. Marco Antônio Fernandes é um dirigente que está assumindo o clube mossoroense agora e teremos muito prazer em auxiliá-lo enquanto Federação no que nos for possível para que ele alcance um trabalho de excelência como presidente do Potiguar”, avaliou o presidente José Vanildo. (Fonte: FNF).