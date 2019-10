Flamengo vence Atlético Mineiro e amplia vantagem no Brasileiro

O time mineiro foi ao Maracanã com a clara proposta de defender. E, apesar da pressão do Flamengo, consegue cumprir seus planos até os 36 minutos do primeiro tempo. Neste momento tudo foi por água abaixo quando o atacante Vitinho cobra escanteio e o volante Willian Arão desvia de cabeça para abrir o marcador.

Com a desvantagem no placar o time mineiro sai um pouco para o ataque, mas o placar perdura até o intervalo.

Mas logo no início do segundo tempo o Atlético consegue empatar. Aos 5 minutos, o meia Vinícius toca em profundidade para Nathan, que dribla toda a zaga do Flamengo, inclusive o goleiro Diego Alves, e toca para o gol vazio.

Porém, após a igualdade o time carioca reassumiu o comando das ações. E, aos 15 minutos, consegue marcar novamente. Vitinho recebe a bola na ponta direita, se livra dos defensores com um lindo drible, e bate cruzado e colocado para vencer o goleiro Wilson.

E o Flamengo continuou mandando na partida, tanto que amplia para 3 a 1 aos 30 minutos. O garoto Reinier aproveita confusão na área para chutar sozinho para o fundo do gol de Wilson.

Com esta vitória o Flamengo mantém a liderança no Campeonato com 55 pontos, 8 a mais do que o segundo colocado Santos. Além disso, permanece invicto nesta edição do Brasileiro jogando no Maracanã e não sabe o que é uma derrota na competição há 11 rodadas. Na próxima rodada o Flamengo tem um grande desafio, enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada no próximo domingo.

Jogo movimentado

Em partida que teve início às 19h15, Corinthians e Athletico-PR fizeram um jogo movimentado na arena da equipe paulista. O placar final foi um empate em 2 a 2, com gols apenas no primeiro tempo.

Empurrada por sua apaixonada torcida, a equipe paulista não demora a abrir o marcador. Aos 15 minutos o atacante Clayson cobra escanteio e o zagueiro Gil sobe muito para cabecear para o fundo do gol de Leo.

Mas o time paranaense não desanima com a desvantagem no placar e empata aos 23 minutos. Thonny Anderson toca para o volante Léo Cittadini, que, dentro da área, toca na saída do goleiro Cássio.

O gol dá ainda mais força ao Athletico-PR, que, aos 31 minutos, consegue virar com Erick. Ele aproveita bola que sobrou na área para marcar.

Mas o Corinthians consegue empatar ainda antes do intervalo. O lateral Fagner cobra falta para dentro da área. A bola é parcialmente cortada e sobra para o atacante Boselli, que deixa tudo igual aos 47 minutos. Placar final 2 a 2.

Empate sem gols

No terceiro jogo do dia o Avaí recebeu o Vasco no estádio da Ressacada. E a partida, de nível técnico muito baixo, terminou em empate de 0 a 0.

A 25ª rodada do Brasileiro começa no próximo sábado com o jogo entre Goiás e CSA a partir das 17h (horário de Brasília).