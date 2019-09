Flamengo segue invicto contra clubes da parte debaixo da tabela

A boa fase do Flamengo não é novidade. No primeiro semestre o clube foi campeão Estadual e atualmente é líder do Brasileirão, além de ser semifinalista da Copa Libertadores.

Tendo em vista o desempenho do clube no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é possível dizer que o próximo compromisso contra o Cruzeiro, neste sábado (21), no Mineirão, deixa o torcedor mais confiante.

Com 19 rodadas disputadas, o Cruzeiro tem 18 pontos na tabela e é o primeiro da zona de rebaixamento. Analisando a primeira metade da competição, o Flamengo teve desempenho quase perfeito nos confrontos com clubes que ocupam a parte inferior da tabela.

Contra os 10 últimos colocados, a equipe rubro-negra venceu nove vezes e empatou uma, somando 28 pontos dos 30 disputados, ou seja, o rubro-negro possui aproveitamento de 93,3%. O único jogo no qual os cariocas não conquintaram 3 pontos foi contra o Fluminense, pela oitava rodada, no Maracanã, quando o placar seguiu inalterado durante os 90 minutos. Levando em consideração os gols marcados e sofridos, temos outro exemplo de superioridade: 28 a 6.

“O momento é vantajoso porque eles não estão bem e perigoso porque eles têm uma equipe muito boa. E teve a chegada do técnico Rogério Ceni, que é muito qualificado. Esse é o meu ponto de vista.” disse o atacante Bruno Henrique em relação ao Cruzeiro, que na primeira rodada do Brasileiro marcou duas vezes, na vitória contra os mineiros por 3 a 1.

O Flamengo viaja do Rio de Janeiro para Belo Horizonte nesta sexta-feira (19), após treinamento pela manhã.

Agência Brasil