Fit dance é novidade do projeto Viva a Vida para este ano em Mossoró

Na próxima terça-feira, 20, serão retomadas as atividades do projeto Viva a Vida no Bairro Independência. A novidade do projeto para este ano é a presença de um instrutor de fit dance nas praças, que será a mais nova atividade entre as modalidades oferecidas à população dos bairros.

As atividades do Viva a Vida no Bairro Independência, assim como Bairro Belo Horizonte, acontecem às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h. Já nos Bairros Nova Vida e Abolição IV, às segundas e quartas, das 16h às 18.

O Viva a Vida é um projeto realizado pela Prefeitura de Mossoró, através da diretoria de Proteção Social Básica, da Secretaria do Desenvolvimento Social e Juventude.

O coordenador do projeto, Abraão Morais, explica que as atividades foram preparadas de forma a levar entretenimento, esperte e lazer às pessoas. “O fit dance é a febre do momento e as pessoas vinham pedindo a dança nas praças. Nada melhor do que começar as atividades deste ano no Independência levando a modalidade como novidade para este ano”, destacou.