Fiscalização no Seridó interdita duas academias em Currais Novos

15 municípios do Rio Grande do Norte já receberam a visita do Agente de Orientação e Fiscalização do Conselho de Educação Física da 16° Região – CREF16/RN. O trabalho foi concentrado na região Seridó do estado. Em Currais Novos, duas academias foram interditadas, Academia Halteres e Corpus Academia.

Os estabelecimentos tiveram suas atividades suspensas imediatamente, apesar das inúmeras visitas e orientações, insistiam em oferecer serviços à população sem a devida regularização perante o Conselho. Academia Halteres não atualizava seu quadro técnico há mais de três anos; Corpus Academia não apresentava o registro no CREF16 há mais de dois anos.

Ainda na ação, foram encontradas 14 academias regulares, sete irregulares e 11 sem o registro, além de sete pessoas exercendo ilegalmente a profissão. As cidades visitadas foram: Cruzeta, São José do Seridó, Caicó, Jardim de Piranhas, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Ouro Branco, Parelhas, Carnaúbas dos Dantas, Jardim do Seridó, Acari, Currais Novos.