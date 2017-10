Firma Paula, Irmãos – trajeto histórico – Wilson Bezerra Moura

Um fato marcante e glorioso para os mossoroenses é que a firma Paula Irmãos, no ano de 1982, completara 69 anos de plenas atividades comerciais em diferentes ramos, desde eletrodomésticos à venda de veículos, ocasião em que foi comemorada com merecido reconhecimento festivo, segundo notícia veiculada em O Mossoroense de 17 de fevereiro de 1982, na coluna do jornalista Lauro da Escóssia. Embora sem a mesma capacidade comercial de antes, por enfrentar novos concorrentes, essa firma ainda atua no comércio local, contando com 104 anos.

Paula, Irmãos Comercial Ltda., fundada em 15 de fevereiro de 1913, com a razão social Paula, Irmãos, teve como alicerce da sua criação uma fabrica de Sabão Santa Amélia, um armazém de Cereais e Padaria, uma sociedade composta pelos senhores Luiz Teotônio de Paula e Francisco Cipriano de Paula. Só que pelo ano de 1941 apartaram a sociedade. Luiz Teotônio ficou com fábrica de sabão e Francisco Cipriano com a padaria e o armazém. Logo em seguida firmou-se novo contrato comercial entre Luiz Teotônio de Paula, Francisco Cipriano de Paula, Francisco Paula, Camilo Paula, Álvaro Paula, Alcides Paula e sob a razão social de Paula, Irmãos e Companhia firmou-se o comércio de Eletrodomésticos, com a venda de outros produtos, entre peças e assessórios em geral, dominando a Praça Mossoroense como uma empresa de alto conceito no ramo.

Sempre trabalhando para o progresso, usufruindo de bom conceito no comércio, é que esta firma Paula, Irmãos e Cia., recebeu a concessão comercial de algumas montadoras de veículos, Mercedes Benz, DKV Vemag, Marsey Ferguson e Toyota, representando-os entre os anos de 1957 a 1967, quando a razão social em 1968 passou para Paula, Irmãos Comercial S/A, ficando à frente os acionistas Alcides Paula, Camilo Paula e Álvaro Paula.

Pela contagem do tempo, admitimos que essa firma conte atualmente com 104 anos, porque na mesma Rua Cel. Gurgel consta uma empresa remanescente desse grupo, da família Paula. É louvável, embora cansada pelo tempo, ainda existir uma organização originária do grupo formado há anos pela família Paula.