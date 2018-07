Fim de semana apresentou boas chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte

No fim de semana, de sexta-feira até a manhã de hoje (9), a Unidade de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), registrou chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte, com destaque para o Leste e o Agreste, regiões onde o período chuvoso segue até agosto.

As chuvas também atingiram o sertão (semiárido), mesmo no mês de julho, quando o calendário e as previsões dos meteorologistas mostram que a quadra chuvosa já está concluída. Ao todo foram registradas precipitações em 54 pluviômetros monitorados diariamente pela EMPARN.

As maiores chuvas ocorreram na mesorregião Leste, em Pedra Grande, 202,5 milímetros; Ceará-Mirim, 119,0mm; Extremoz, 113,5 e, Natal, 85,0mm, entre outros municípios. Na mesorregião Agreste choveu mais forte em Parazinho, 195,2mm.

Na mesorregião Oeste foi onde choveu com menos intensidade, a chuva mais forte foi em Alto Do Rodrigues, 25,8mm. Na mesorregião Central choveu em São Bento do Norte, 120,0mm; Pedro Avelino (Base Fisica da EMPARN) 68,0mm e Lajes, 58,3mm, entre outros municípios. A previsão para os próximos dias é de mais chuvas no Litoral e Agreste. O boletim com as chuvas registradas no Estado está disponível na página da EMPARN.