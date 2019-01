Filha injeta veneno para carrapato em medicamento e mata o pai ao visita-lo em UTI

A equipe médica relatou à polícia que o tubo do soro havia mudado de cor e um odor diferente pairava no ar. Uma seringa e o frasco do veneno foram encontrados na lixeira próximo ao leito. A equipe da UTI desconfiou do comportamento da mulher quando o pai começou a passar mal, e ela foi presa em flagrante. Ela confessou o crime e disse à polícia que comprou veneno para injetar no pai porque considerava que ele estava em sofrimento.

O material foi recolhido pelos peritos do Itep-RN (Instituto Técnico-Científico de Pericia do Rio Grande do Norte). “A acusada contou que pensou em desistir, mas foi em frente porque acreditava que o pai queria morrer”, disse o delegado.

O homem era portador do vírus HIV e tinha tuberculose. O corpo da vítima foi trasladado para o ITEP-RN para ser submetido à necropsia. O exame vai apontar, oficialmente, o que causou a morte.

A filha foi indiciada por homicídio qualificado pela falta de defesa da vítima e deve ser transferida para uma unidade prisional do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira.

Fonte: Isto É