Festival Cultural e Gastronômico da Pipa começa nesta sexta-feira; Confira a programação

Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas por turistas nacionais e estrangeiros. Mas a partir desta sexta-feira, 22, a praia já conhecida pelo astral cosmopolita, roteiros de charme e restaurantes sofisticados, receberá chefs renomados para uma semana de banquete culinário rodeado das belezas naturais do mais badalado destino turístico da região.

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, agora em novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 2017 passeará pelas muitas cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela caatinga, a Amazônia, e da cozinha caiçara ao indígena do Centro-Oeste. O evento é realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-realizadora, com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial.

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para interiorizar o turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como o Fest Bossa & Jazz conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais para curtir a programação e gerar mais emprego e renda para a região”, ressalta o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar.

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura ainda maior. No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade Gastronômica, onde espaços diversos, chamados de “Vilas” receberão ações simultâneas e o público poderá circular pelos espaços, degustar a cozinha de chefs a preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos talentos, só com receitas de tapiocas.

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e cafés do balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor Feijão da Pipa, para cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao vivo, feira gastronômica, shows musicais, encenações de teatro e mostra de artesanato. E o Sebrae-RN convocou a Associação dos Produtores de Ostras do RN para um festival dentro do festival.

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta ainda com investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do sistema Fecomércio/Sesc RN.

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017

22/09 – SEXTA-FEIRA

18:00 – Solenidade de Abertura

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth com renda revertida ao Projeto Afeto

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras do Rio Grande do Norte)

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla Correia

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja

23/09 – SÁBADO

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala

24/09 – DOMINGO

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José Matheus (Novos Talentos 2016)

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José Martins

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa Oliveira

23:00 – Premiação

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo José Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral

23:00 – Premiação

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane Reinaldo da Silva

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa Larissa de Souza Freitas

23:00 – Premiação

28/09 – QUINTA-FEIRA

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um convidado

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa

29/09 – SEXTA-FEIRA

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro

30/09 – SÁBADO

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes

21:30 – Encerramento

Todos os dias – Vila dos Chefs

omidinhas preparadas no local para degustar

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac)

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas

Jonatã Canela (Chef Senac)

Timoteo Domingos (Gastrotinga)

Felipe Araújo

Mariana Assayag

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso Gastronômico nas categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita no restaurante visitado, através de um prisma, onde o cliente deverá utilizar o aplicativo para fazer a leitura do QRCode.