Festa do Bode 2018 deverá movimentar mais de R$ 1 milhão

A Prefeitura de Mossoró confirmou a realização da edição 2018 da Festa do Bode. O evento, que reúne produtores da região e de vários estados do Nordeste, ocorrerá de 20 a 22 de setembro no Parque de Exposições Armando Buá. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, Lahyre Neto, afirma que a expectativa é que sejam movimentados mais de R$ 1 milhão nas rodadas de negócio.

“A Festa do Bode está inclusa no calendário de eventos da cidade, como a Festa da Liberdade também prevista para o mês citado. Temos uma expectativa de negócios superior a R$ 1 milhão para 2018, com as rodadas de negócio e parceria com bancos e agentes financiadores. Este ano teremos a parceria do Governo do RN e do Sebrae, importantes para a realização da Festa do Bode”, explica o secretário.

A Festa do Bode tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento da caprinovinocultura local e desenvolvimento rural. A programação inclui cursos, seminários, exposição de caprinos e ovinos, torneio leiteiro, espaço da gastronomia regional, artesanato, área de stand´s e shows culturais.

Apesar de o evento começar oficialmente no dia 20, quinta-feira, a programação inicia uma semana antes, com cursos e seminários, a exemplo do curso de reuso de água destinado a agricultores. Em 2018 está confirmada a presença de agentes financiadores, incluindo bancos e a Agência de Fomento do RN (AGN).