Festa de Santa Luzia começa nesta segunda-feira; Veja a programação

A edição 2018 da Festa de Santa Luzia, em Mossoró, começa nesta segunda-feira, 03 de dezembro. A missa solene de abertura da festa será celebrada às 19h30, no Adro da Catedral com as presenças do arcebispo Metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira, e do bispo Diocesano de Caicó, Dom Antônio Carlos Cruz, que fará a pregação da noite.

Após a missa de abertura a Big Band do Sesi se apresenta no Adro em homenagem a Santa Luzia.

Nesta segunda-feira também será aberta a temporada de shows culturais no palco da avenida Dix-Sept Rosado com Felipe Grilo (21h) e John Modão (23h). A Praça da Convivência Fraterna também começa hoje.

Confira a programação desta segunda-feira:

17h – Praça da Convivência Fraterna

19h30 – Missa e Solenidade Oficial da Abertura da Festa de Santa Luzia 2018, após a missa show com a Big Band do Sesi

21h – Shows culturais na avenida Dix-Sept Rosado: Felipe Grilo e John Modão