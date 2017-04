Fatos e Boatos – Josy Maia

@ Os amigos querido Márcia Xavier e Altevir Paula inauguraram o novo Café Society de Mossoró. Venha conhecer as novas instalações deste novo ambiente refinado, aconchegante e um cardápio totalmente inovado. Vale à pena conferir!

@ Quero deixar meus sentimentos a Dona Zilene Marques e, através dela, a todos os familiares pela partida do grande homem que foi o Doutor Milton Marques. O RN, em especial Mossoró, perde uma grande personalidade. Abraço de pesar!

@ O herdeiro dos amigos do coração Charles e Marilene Paiva celebrou aniversário último dia 24 e com certeza ganhou dos familiares e amigos muitos mimos e felicidades. Ainda vele enviar meu caloroso abraço e sinceros parabéns querido!

@ Quem também festejou em dose dupla foi a linda Lígia Xavier, a competente do escritório da Gondim & Garcia, comemorou seu aniversário e noivado do dia de seu natalício. E eu aqui com certeza desejo que tenhas muitas felicidades!

@ Chiques e famosos na inauguração do Café Society: Zoraide Azevedo, Zélia Macedo, Sérgio Chaves, Nilo Amâncio, Marilene Paiva, Williamys Vicente, Nilton Giacomelli, Railson Carlos e sua musa Aline Linhares, Lilian Moura, Georgiano Azevedo, Tuca Viegas e Kadidja, Luzichi Lima, Paulo Júnior, Vanessa Gadêlha e seu amado esposo e parabenizar todas as meninas pelo belo e bom atendimento aos ilustres convidados, timtim!