Fátima Bezerra anuncia nome da Secretária de Turismo

A governadora eleita Fátima Bezerra anunciou nesta segunda-feira (24) o nome do Turismo no seu Governo: Ana Maria Costa, profissional que atua na área há pelo cerca de 18 anos, comandará a Secretaria de Turismo do RN (Setur).

Forrmada em Educação Física pela UFRN, Ana Maria Costa foi professora das redes Estadual e Municipal e há 18 anos atua na área de turismo receptivo. É diretora Comercial da Potiguar Turismo e Anauê Receptivo. De 2015 a 2017 assumiu pela primeira vez o cargo de diretora presidente da Emprotur RN.

Com a indicação de Aninha Costa, como é conhecida a futura secretaria, o primeiro escalão do futuro governo conta com cinco mulheres em sua composição. Antes, haviam sido anunciados os nomes de Ana Cláudia Saraiva Gomes – Delegada Geral de Polícia Civil; Arméli Brennand – secretária de Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos; Íris Oliveira – secretária do Trabalho, Habitação e Assistência Social e Virgínia Ferreira – secretária de Administração