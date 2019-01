Família de Schumacher divulga comunicado pouco revelador sobre ex-piloto

A família do alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, divulgou comunicado nesta terça-feira, afirmando que o ex-piloto está segue sob tratamento, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre sua situação.

“Podem estar seguros que ele está em boas mãos, e que fazemos tudo o que é possível para ajudá-lo. Por favor, entendam que seguimos os desejos de Michael, quando um tema sensível, como a saíde, fica reservado à esfera privada”, aponta comunicado divulgado um dia antes do aniversário de 50 anos de ‘Schumi’.

No dia 29 de dezembro de 2013, o alemão sofreu uma grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma pedra enquanto esquiava em Méribel, nos Alpes Franceses. Desde então, houve poucas notícias sobre a evolução do quadro de saúde do ex-piloto.

Como presente pelo 50º aniversário de Schumacher, a Keep Fighting Foundation (Fundação Siga Lutando) criará um museu virtual, em que se poderá relembrar os êxitos de sua carreira, através de um aplicativo para celular.

“É um novo marco, no nosso esforço de fazer justiça com ele e com vocês, na medida em que celebramos seu sucesso”, aponta o comunicado.

Agência EFE