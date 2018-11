Faltam 15 dias para o desligamento do sinal analógico de TV em Mossoró

No próximo dia 05 de dezembro o sinal analógico de televisão será desligado em Mossoró. Após essa data, a programação dos canais abertos será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo à programação, todas as residências precisam estar com o aparelho de televisão preparado com conversor, que pode ser embutido na TV ou externo, além de uma antena digital. Os equipamentos podem ser encontrados no varejo local e são de fácil instalação. Quem não estiver preparado para receber o sinal digital nos próximos 15 dias ficará sem ver TV.

As famílias devem verificar se têm direito a receber um dos mais de 39 mil kits gratuitos, com antena digital e conversor e controle remoto. A população deve acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos. Se o nome estiver na lista, é só escolher o dia, horário e local para retirar os equipamentos que p ermitem que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital.

Para tirar dúvidas, além desses canais, a população pode visitar um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e procurar pelo ponto de apoio da Seja Digital.