Falta de servidores impede emissão de carteiras de trabalho sem agendamento em Mossoró

Pessoas em busca de emitir a Carteira de Trabalho em Mossoró reclamam que, contrariando a orientação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de que o documento seja emitido sem a necessidade de agendamento online, a delegacia da cidade não tem recebido as pessoas que fazem fila na frente do prédio. O gerente da agência do MTE na cidade, Francisco dos Santos Costa, explica que a insuficiência de servidores impede o atendimento da demanda.

“Há uma orientação do Ministério do Trabalho de que sejam atendidos todas as pessoas que chegaram sem agendamento, mas só temos um servidor para a emissão de carteiras de trabalho em Mossoró e é impossível atender as 80 a 100 pessoas que chagam por dia. Só conseguimos emitir 23 carteiras diariamente. Por isso é dada prioridade às pessoas que podem perder o emprego se não conseguirem o documento”, explica o gerente.

Francisco dos Santos conta que comunicou o problema da falta de servidores em Mossoró ao Ministério do Trabalho, mas não há previsão de quando serão contratados novos servidores para a cidade. Ele afirma que, para atender a demanda da cidade, seriam necessários pelo menos quatro trabalhadores no setor de emissão da carteira de trabalho.

“Ainda estamos enfrentando um problema com o atendimento de pessoas que não conseguiram a carteira de trabalho devido ao sistema de emissão do documento ter ficado fora do ar entre os dias 14 e 26 do mês passado. A demanda é muito grande para a quantidade de servidores que temos”, declara.

O gerente afirma que outro fator que contribuiu para o aumento da demanda pelo documento na Delegacia do MTE foi o encerramento do serviço na Central do Cidadão em Mossoró. Como alternativa, ele informa que muitas pessoas têm buscado outras cidades para conseguir o documento, emitido nas Prefeituras de Pau dos Ferros, Viçosa e Limoeiro, por exemplo.

Falha no sistema suspende agendamento de emissão de carteira de trabalho em outubro

Neste mês de outubro, segundo determinação do Ministério do Trabalho, quem precisar tirar a carteira de trabalho não precisará fazer o agendamento prévio. A medida foi tomada devido a um problema no sistema de agendamento do serviço.

A mudança não afeta outros serviços como o registro profissional e o seguro-desemprego.