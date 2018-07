Falta de cuidados e de higiene são principais causas de doenças oculares, afirma oftalmologista

Nesta terça-feira, 10 de julho, é comemorado o Dia da Saúde Ocular. O oftalmologista Igor Államo, do Hapvida, afirma que e os principais causadores de doenças nos olhos podem ser evitados e que a falta de cuidados e de higiene pessoal são os principais vilões da saúde ocular. “Isso leva muitas vezes a quadros infecciosos de conjuntivite”, acrescenta.

Hoje em dia existe uma maior preocupação com a saúde ocular, mas o uso exagerado e inadequado de equipamentos como celular e computador contribui para colocar a saúde dos olhos em risco.

“O uso do celular e do computador deve ser feito pelo indivíduo com a correção óptica adequada, seja com o uso de óculos ou lentes de contato, proporcionando melhor acuidade visual e melhor rendimento na leitura”, orienta o oftalmologista.

É preciso ter bastante cuidado também antes de usar colírios, lentes de contato e óculos vendidos em farmácia, buscando sempre orientação médica. “É importante sempre lembrar do perigo da automedicação, como do uso de colírios, por exemplo, incluindo sobre o perigo do reaproveitamento do mesmo medicamento por vários indivíduos da mesma família”, alerta.

Igor Államo ressalta que a prevenção deve ser o carro chefe no combate das doenças oculares ou qualquer outra. “Estudos comprovam ser muito mais barato e eficaz investir em prevenção que no combate à doença já instalada”, observa.