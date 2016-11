Falta de agentes pode impedir presídios federais de receber novos detentos

Em entrevista concedida ao site G1RN, o juiz corregedor da Penietnciária de Mossoró, Walter Nunes, afirmou que o déficit de agentes penitenciários pode fazer com que os quatro presídios federais existentes no país não aceitem novos detentos em breve. O magistrado explica que, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), no Brasil, há uma carência de 800 agentes penitenciários para as unidades federais.

De acordo com o juiz Walter Nunes, as quatro unidades prisionais federais existentes no país não enfrentam problemas em relação à capacidade física. Ele ressalta que há 362 concursados para o cargo de agentes penitenciários federais que concluíram o curso de formação no mês de junho deste ano, porém, ainda não assumiram a função por falta de nomeação por parte do Governo Federal.

“Nós (juízes corregedores), inclusive, já encaminhamos um ofício ao presidente Michel Temer pedindo uma atenção especial para essas nomeações”, afirmou o juiz.

No final do mês passado, a Penitenciária Federal de Mossoró recebeu sete detentos identificados como organizadores de uma onda de ataques no Estado de Roraima. Outros 21 detentos, que organizaram os ataques a cidades potiguares em agosto deste ano, foram transferidos de unidades prisionais no Rio Grande do Norte para os presídios os federais de Catanduvas (PR), de Campo Grande (MS) e de Porto Velho (RO).