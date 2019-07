Ex-presidiário é morto dentro de casa em Mossoró

Mais um crime aconteceu na manhã de hoje, sábado 27, na cidade de Mossoró. O ex-presidiário Anderson Mateus Dantas Silva, vulgo “Galeguinho”, de 23 anos, que se encontrava na residência de um irmão, na rua Souza Leão, bairro Belo Horizonte, foi surpreendido por atiradores que dispararam vários tiros, que causaram sua morte imediata.

Sgundo informações da Polícia Militar, os assassinos chegaram pelo portão da frente e chamaram por uma pessoa da casa. Ao sair para atender o chamado, Anderson foi alvejado logo ao abrir a porta, sendo atingido por 12 disparos, morrendo no local.

As informações da polícia dão conta que a vítima foi atingida por dois tiros atingiram a região do pescoço e os demais na região torácica e costas. Anderson Matheus havia deixado a Cadeia Pública em dezembro do ano passado.

Anderson Matheus era um dos suspeitos do assassinato de um cambista ocorrido há alguns anos atras no Bairro Belo Horizonte. Na época do crime ainda era de menor de idade e não pode ser preso.

A investigação do caso será feita pela divisão de Homicídios. Após a perícia, o corpo do ex-presidiário foi encaminhado à sede do ITEP para ser periciado e depois liberado para sepultamento.