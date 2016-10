Ex-detento é assassinado a caminho do Fórum em Mossoró

O ex-detento Emanuel Ronaldo de Lima, conhecido como Manuelzinho, morador do Pirrichil, foi assassinado na manhã desta segunda-feira, 10 de outubro, em Mossoró. A vítima passava pela avenida Alameda das Carnaubeiras, no bairro Presidente Costa e Silva, em direção ao Fórum Dr. Silveira Martins, onde, de acordo com a polícia, ia prestar esclarecimentos à Justiça, quando foi abordada pelos assassinos.

Emanuel Ronaldo de Lima pilotava uma moto YBR verde, mas perdeu o controle e caiu em uma calçada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para prestar socorro, mas constatou que o homem já estava morto.

A Polícia Militar (PM) isolou o local do crime até a chegada do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep).

Emanuel Ronaldo respondia processo por homicídio, mas os investigadores ainda não sabem se isso motivou seu assassinato. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom) de Mossoró.