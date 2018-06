Evento literário em Mossoró ressalta a importância da cultura afro-brasileira

Visando a representatividade da cultura africana, o Colégio Mater Christi promoverá o XVI Seminário Literário. O evento é realizado anualmente pelo Colégio e envolve alunos(as) desde a Educação Infantil até as 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

Esse ano o Seminário Literário terá como tema: “Cultura Afro-brasileira: da colonização aos dias atuais” e acontecerá no período de 30 de junho a 06 de julho de 2018, tanto nas dependências do Colégio quanto no Teatro Dix-Huit Rosado.

O desafio dos alunos para o evento é, a partir do tema proposto, as turmas conseguirem realizar atividades que unem música, dança, teatro e literatura dentro das atividades que se iniciam com o Cortejo Literário e em seguida, realização de peça teatral, recital e painel expositivo.

Os ingressos estão à venda na tesouraria do Colégio para todos os dias de espetáculos, tanto para dias em separado como para a compra de senhas combinadas de todos os dias de apresentações. As senhas de acesso aos espetáculos estarão à venda ao preço de R$ 20,00 (Parte I ou II de cada dia) ou R$ 30,00 casadinha (Partes I e II).

O lançamento desta edição do seminário no dia 30 contará com o cortejo literário às 8h, saindo da Praça dos Esportes em direção ao Mater Christi. Já no período de 02 a 06 de julho de 2018, haverá apresentações elaboradas pelos alunos por turmas, no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado.