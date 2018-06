Evento da UERN irá debater questões sobre discurso de ódio

“Discurso de ódio ou liberdade de expressão”. A temática que está em evidência na atualidade será tema de debate na primeira edição do “Comunicando”. O evento será realizado entre os dias 26 e 28 de junho, no auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC) e no Departamento de Comunicação Social (DECOM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Promovido pelos estudantes do 7º período do curso de Publicidade e Propaganda, dentro do planejamento executado na agência laboratorial, o evento traz um debate sobre o discurso de ódio, “que é um tema de grande destaque e relevância para a realidade em que vivemos”, frisa a Profª. Me. Paula Zagui. Por se tratar de um tema transversal, o “Comunicando” reúne também estudantes do curso de Jornalismo e Radialismo da UERN.

“Ultimamente uma crescente onda de intolerância e discurso de ódio tem tomado conta do País. O evento abordará o combate ao discurso de ódio e à discriminação. Discurso esse que engloba todas as formas de expressão que propagam, incitam, promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia e outras formas de ódio baseadas na intolerância”, declara a professora.

A programação terá minicursos, mesa-redonda, oficinas, palestras e apresentações. O evento é voltado para estudantes e profissionais de comunicação e áreas afins.

As inscrições estão abertas. A taxa é de R$ 10 estudante e R$ 20 profissional. O “Comunicando” terá certificado de 10 horas/aula mais quatro horas dos minicursos.

PROGRAMAÇÃO – 1° COMUNICANDO

ABERTURA 26 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

19h – MESA-REDONDA: Comunicação, discurso de ódio e liberdade de expressão.

Márcia Mello (Coletivo Arretadas; Colaboradora do Mídia Ninja RN e Nacional)

Marcília Mendes (Profª. Drª. DECOM/UERN)

Geilson Fernandes (Doutorando em Estudos da Mídia- UFRN)

Local: Auditório da FAFIC/ UERN

27 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

8h – OFICINAS E MINICURSOS

* Publicidade: O papel da publicidade para a construção e desconstrução do discurso de ódio.

Profª. Drª. Juliana Teixeira

* Vídeo: A cobertura televisiva em situações de conflito

Prof. Dr. Marco Escobar

* Rimas: Versos como resistência urbana – Slams, recitais e saraus contra a discriminação.

Profª. Drª. Daiany Dantas

* “Memologia”: para sermos capazes de opinar sobre isso!

Profª. Ma. Fernanda Arag ão

* “Zine Queer”: produção de revistas independentes com a temática Queer

Prof. Dr. Sandro Soares

Local: Bloco do DECOM/UERN

28 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA

8h – PALESTRA: Astroturfing, Violência e Representação em Disputas Eleitorais Virtuais.

Prof. Ms. Heitor Rezende Pinheiro (PUC/SP)

Local: Auditório da FAFIC/ UERN

14h – PALESTRA: Ruas, redes e mídias: construção de identidade política da juventude na Internet.

Bany Narondy – Mestranda em Ciências Sociais (PPGCISH/UERN)

Local: Auditório do DECOM/UERN

16h – BATE-PAPO: O discurso de ódio no universo LGBTQI com Apresentação – documentário TrasFORMAR- Por Felipe Freitas

Prof. Ms. Joseylson Fagner (DECOM/UERN)

Prof. Dr. Sandro Soares (FE/UERN)

Local: Auditório do DECOM/UERN

18h – ENCERRAMENTO: Montação Drag + Lip Sync

Local: Espaço Padoca DECOM/ UERN

Portal UERN