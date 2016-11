Abastecimento em Venha Ver é suspenso devido a esvaziamento de açude

O abastecimento de água na cidade de Venha Ver foi suspenso por causa do esvaziamento no açude José Bandeira de Moura. O manancial que vinha abastecendo cerca de 300 famílias está com menos de cinco por cento da sua capacidade e água com aparência desagradável (barrenta). Com a suspensão do fornecimento de água pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), a Prefeitura de Venha Ver assume o atendimento através de carro-pipa.

No quinto ano consecutivo de seca no Nordeste, das 153 cidades atendidas pela Caern, 67 estão recebendo água em forma de rodízio e 26 estão em colapso.

O engenheiro da Caern, Anderson Araújo, conta que em Martins o abastecimento está sendo recuperando gradativamente. O responsável pelo setor de abastecimento de água na região Alto Oeste do Estado acredita ainda que, até o final do ano, o município de Serrinha dos Pintos estará com o fornecimento de água regularizado. Essas duas cidades vizinhas estão recebendo água graças a nova adutora Alto Oeste que é integrada ao sistema em Lucrécia.

Colapso

A região Alto Oeste do Estado concentra o maior número de cidades em colapso, um total de 16 município: Almino Afonso, Antônio Martins, Campo Grande, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, João Dias, José da Penha, Luiz Gomes, Marcelino Vieira, Paraná, Pilões, Rafael Fernandes, São Miguel, Serrinha dos Pintos (previsão retornar até final de dezembro), Tenente Ananias e Venha Ver.

Na região Oeste são mais cinco cidades em colapso: Janduís, Messias Targino, Paraná, Patu e Triunfo Potiguar. Na região seridoense a cidade de Cruzeta e na região Central as cidades de Guamaré, Pendências, Paraú e Macau.

Outras 67 cidades estão sendo abastecidas pela Caern em sistema de rodízio, algumas em dias alternados, dependendo do volume de água que a empresa consegue captar nos mananciais. São 18 cidades no Alto Oeste atendidas no sistema de rodízio, 13 na região agreste, nove na Central, sete na região Oeste e 20 no Seridó.

A recomendação da Caern é para cada família economizar água o máximo para prolongar o tempo de atendimento, até as chuvas recuperarem os mananciais.