Um estudo internacional revelou que os inuits de Nunavik, no Canadá, são geneticamente únicos e, entre as variantes genéticas encontradas nessa população, algumas poderiam predispor ao aneurisma.

Estas são algumas das conclusões de um estudo publicado nesta segunda-feira pela revista científica “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) liderado por pesquisadores da Universidade de McGill, em Montreal.

Agência EFE