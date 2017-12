Estudantes têm até esta quinta para se candidatar a estágio na Petrobras

Chega ao fim nesta quinta-feira, 28, o prazo para as inscrições para o programa de estágio da Petrobras. Estão sendo ofertadas oportunidades para níveis superior e médio em diversas localidades do Brasil. No RN, há vagas para Natal e Guamaré para técnicos em Manutenção, Administração, Segurança do Trabalho, Mecânica, Administração de Empresas e Engenharia Química.

Para se cadastrar e obter mais informações sobre a lista de cursos disponíveis, duração, processo seletivo, benefícios e requisitos do estágio, basta acessar este link ou via SAC (0800-728-9001).

Os estudantes de nível superior devem estar matriculados nos dois últimos anos (ou quatro últimos semestres) do curso. Já para os de nível médio que concluíram as disciplinas, é possível realizar o estágio na companhia, desde que a instituição de ensino informe, por meio de declaração, que ele é indispensável para obter o certificado ou diploma de formação. Os candidatos que se cadastraram anteriormente no Programa de Estágio da Petrobras Distribuidora devem atualizar os seus dados, realizando uma nova inscrição.

Os candidatos podem ser convocados para entrevista, à medida em que surjam vagas para o curso em questão. Durante o processo poderão ser realizadas outras atividades para avaliação de determinadas habilidades (redação, tarefas no computador, e outras).

Os candidatos aprovados na seleção deverão apresentar toda a documentação solicitada: declaração escolar; cópia e original do documento de identidade, do CPF; PIS; CTPS; Título de Eleitor e do comprovante de residência; Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos), atestado médico; 2 fotos 3×4, conta bancária (Conta Corrente) e cópia do documento de identidade e do CPF do responsável (se for menor de 18 anos).

Os candidatos que não forem selecionados para a vaga disponibilizada permanecerão cadastrados até o próximo período de inscrição e poderão ser convocados em uma nova oportunidade.

Caso ainda tenham interesse em concorrer a novas oportunidades de estágio, os candidatos deverão realizar um novo cadastro no período de inscrição seguinte para atualizar o seu cadastro.

A Petrobras Distribuidora assumiu a meta de 50% de participação de estudantes negros no Programa de Estágio. Em nota, a companhia informa que pretende atingir um quadro de estagiários semelhante à realidade nacional, na qual 50,74% se declaram negros, conforme demonstra o censo do IBGE de 2010.