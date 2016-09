Estudantes ocupam gabinete da Direção Geral do IFRN em Mossoró por tempo indeterminado

Estudantes do campus de Mossoró do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Ifrn) ocupam desde às 16h desta quarta-feira o gabinete da Direção Geral da instituição.

O protesto dos estudantes tem como base a instalação do Governo Temer e medidas anti-educação. Os estudantes reivindicam o arquivamento da PEC-241, PLP-257, Projeto Escola Sem Partido (Lei da Mordaça) e Reforma do Ensino Médio.

Os estudantes também protestam em prol de uma pauta local, referente à indicação dos cargos e funções gratificadas do campus Mossoró. Os discentes querem participar diretamente do processo decisório que segundo eles, atualmente é regido apenas pelo diretor do Campus, Jailton Barbosa.

De acordo com a presidente do Grêmio Estudantil Valdemar dos Pássaros, Ana Flávia de Oliveira, os estudantes não determinaram dia e horário para encerrar a atividade.

”Não vamos determinar tempo para encerrar a ocupação, vamos seguir a agenda de mobilização dos estudantes contra as medidas que visam o retrocesso da educação e da democracia do país”, destaca.

SINASEFE, Seção Mossoró, se pronunciou considerando importante o protagonismo dos estudantes neste momento em que os ataques contra os direitos dos trabalhadores e da juventude estão avançando no governo de Michel Temer.

“Repudiamos, juntamente com os estudantes, trabalhadores, sindicatos e centrais sindicais medidas que oprimam, desvalorizem e desqualifiquem o funcionalismo público do País. Nesse sentido, convocamos nossa categoria para refletir neste processo histórico que acontece no nosso campus”, destaca o sindicato em nota.