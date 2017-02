Estudante de Mossoró tem a maior nota do Brasil em Linguagens no Enem

Anna Karoline Almeida Soares, 16 anos, de Mossoró (RN), alcançou a maior nota do Brasil em Linguagens no ENEM 2016. Cerca de 5,6 milhões de estudantes fizeram essa prova, e a aluna foi a única a atingir a margem entre 800 e 900 pontos; sua nota foi 846,4.

Filha de professores, a mãe de Geografia e o pai de Inglês, Anna Karoline sempre teve afinidade com idiomas e interpretação de texto. Também foi desde criança que ela escolheu que seria médica, sendo aprovada neste último SISU para Medicina na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).

Na escola em que estudou desde os 3 anos de idade – Colégio Diocesano Santa Luzia, parceiro do Sistema Ari de Sá –, Anna Karoline sempre foi boa aluna e procurava assimilar o conteúdo em sala de aula.

“No Ensino Médio, eu assistia às aulas de manhã, buscando aproveitá-las ao máximo e, em casa, apenas revisava o conteúdo em cerca de uma hora. No último ano, além de revisar, separava uma hora e meia para focar no ENEM e tentava produzir de duas a três redações por semana”, conta a caloura. Já nos fins de semana, apenas assistia a aulas nas manhãs de sábado e o restante do tempo utilizava para lazer e descanso.

“É importante se desligar para não ficar doente, se não de nada adianta os estudos”, finaliza.