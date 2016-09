Estimativa para o déficit de 2017 já não cabe na meta

O GLOBO

Miriam Leitão

15/09/2016

Por Marcelo Loureiro

As projeções do mercado para o déficit de 2017 extrapolaram a meta prevista pelo governo. A mediana do relatório Prisma de setembro aponta para um déficit de R$ 140,1 bi no ano que vem, pior que os R$ 139 bi estipulados pela equipe econômica. A piora nas expectativas é rápida; na publicação de julho, a mediana estava em R$ 129,2 bi.

As medidas do ajuste ainda não foram aprovadas e o governo tem aumentado gastos, em especial com salários. Os dois fatos não combinam com a situação fiscal do país. Nesse ritmo, a meta de novo déficit para o ano que vem, que já é ruim, pode ser superada. Para 2016, a mediana do Prisma para o déficit também piorou e foi a R$ 160,3 bi, mas ainda está dentro da meta para o ano, de R$ 170,5 bi.