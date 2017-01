Estado anuncia pagamento parcial dos servidores que ganham mais de R$ 4 mil

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte informou que irá pagar no sábado, 21 de janeiro, uma parcela de R$ 4 mil aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado que recebem acima de R$ 4 mil, totalizando uma soma de R$ 78,8 milhões.

O Estado não informou quando será depositado o complemento dos salários deste grupo, independentemente do valor, apenas informou que os pagamentos serão feitos a partir da disponibilidade de recursos, encerrando a folha de dezembro.

Até esta sexta-feira, 20, o Governo pagou integralmente os salários de 82% do funcionalismo, incluindo os servidores ativos da Educação, administração indireta que possuem recursos próprios, além de ativos, inativos e pensionistas que recebem até R$ 4 mil.