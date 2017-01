Estádio Nogueirão é liberado pelo Corpo de Bombeiros

O estádio Professor Leonardo Nogueira, conhecido como “Nogueirão”, foi liberado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Mossoró na manhã desta sexta-feira, 20. De acordo com o capitão Eduardo, do CBM, o estádio poderá receber público de até 4.950 pessoas.

O estádio estava interditado pelo Corpo de Bombeiros desde de novembro do ano passado, quando uma vistoria apontou uma série de problemas de segurança no local.

Diante do fechamento do estádio e consequente cancelamento de jogos na cidade, empresários mossoroenses se uniram e realizaram reforma no Nogueirão para o local pudesse voltar a receber partidas das equipes de futebol da cidade.

O laudo da liberação do estádio pelo CBM será enviado ao Ministério Público do RN (MPRN) e, em seguida, para a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), que deverá remarcar os jogos para que sejam realizados no Nogueirão, incluindo o clássico entre Potiguar e Baraúnas na próxima quarta-feira.