Espanha anula Argentina e conquista a Copa do Mundo de basquete pela 2ª vez

Com um grande desempenho defensivo, a Espanha venceu a Argentina por 95 a 75 na final da Copa do Mundo de basquete neste domingo, em Pequim, e conquistou o torneio pela segunda vez na história, 13 anos após o primeiro título.

À frente no placar desde o início e com amplo domínio da partida, os espanhóis controlaram o pivô Luis Scola e anularam grande parte das ofensivas argentinas, mas não deixaram de se impor no ataque.

Agência EFE