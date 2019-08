Escolas participantes realizam ensaio geral do I Festival de Dança da Rede Municipal

Nos dias 21 e 22 de agosto, o Teatro Municipal Dix-huit Rosado sediará o I Festival de Dança da Rede Municipal, que tem como tema “Conecte-se, desconectando”. Promovido pela Prefeitura de Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação, o evento reunirá cerca de 150 alunos do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental, de nove escolas.

A programação do I Festival de Dança contará com apresentações artísticas de nove escolas da rede municipal. De acordo com a coordenadora da Educação Física Escolar, Fátima Queiroz, as escolas já realizaram o ensaio geral na quarta-feira, 14, e a secretaria está finalizando os preparativos para o evento.

O festival será marcado pela beleza e a expressão artística, através do trabalho dos alunos, movimentando as escolas e incentivando estudantes da a desenvolverem suas habilidades artísticas.

“Cada escola, em suas respectivas comunidades, já mostrou seus trabalhos artísticos. Agora o momento é das escolas saírem de suas comunidades e apresentarem seus trabalhos a cidade de Mossoró no palco do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado”, disse a secretária municipal de Educação, Magali Delfino.

Participarão do I Festival de Dança da Rede Municipal as Escolas Municipais, E.M. Rotary, E.M. Raimundo Fernandes, E.M. Raimunda Nogueira do Couto, E.M. Marineide Pereira da Cunha, E.M. Alexandre Linhares, E.M. José Benjamin, E.M. Senador Dinarte Mariz, E.M. Desdeth Cecílio (Zona Rural).

