Escolas desenvolvem trabalhos para V Conferência Nacional de Meio Ambiente

A rede municipal de ensino, através da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, participa da V Conferência Nacional Infanto Juventil pelo Meio Ambiente. Algumas escolas municipais de Mossoró estão envolvidas nessa conferência desenvolvendo atividades sobre a problemática da escassez da água de boa qualidade.

O trabalho das escolas será apresentado nas igrejas da cidade. As unidades do Núcleo de Educação Ambiental que não estão participando da Conferência, também estão desenvolvendo atividades durante essa semana em virtude do “Dia Mundial da Água”.

“A proposta da Gerência Executiva de Educação Ambiental para as escolas é não deixar que esse trabalho de sensibilização fique apenas no âmbito escolar e sim que cada escola divulgue nas igrejas durante as celebrações religiosas, atingindo o maior número de pessoas”, destacou Doriana Burlamaqui, secretária Executiva do Meio Ambiente do município.

Nesta sexta-feira (23) serão escolhidas as escolas com os melhores trabalhos que passam para a segunda fase, que será em nível regional. A Conferência é articulada através do Ministério da Educação, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e ao Conselho Nacional de Educação.

“Infelizmente, só damos valor a água quando estamos vivendo um caos. Por isso, a necessidade de disseminar a importância da proteção e do uso econômico da água. E são essas e outras informações que o “dia Mundial da Água” pretende divulgar para todas as nações”, frisou Doriana.

Os melhores trabalhos desenvolvidos no âmbito escolar serão apresentados na fase final pelas delegações mirins vencedoras das fases anteriores em Brasília.