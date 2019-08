Escola Municipal realiza ação de Direitos Humanos e Responsabilidade Social

A Escola Municipal Raimundo Fernandes está promovendo uma ação de direitos humanos e responsabilidade social com seus alunos do 1º ao 5º ano. Os 428 estudantes participam do projeto “Direitos Humanos e Diversidade: Ser humano é um direito nosso!” desenvolvido pela unidade de ensino.

De acordo com a diretora da E. M. Raimundo Fernandes, Silvia Vale, a programação tem como objetivo promover ações educativas que evidenciem os direitos humanos em sua diversidade, garantindo a todos os estudantes a formação cidadã.

Dentro da programação, o grupo de estudantes participaram de uma visita ao Partage Shopping onde puderam conhecer a exposição internacional Dragões, e participar da campanha beneficente Mcdia feliz, em apoio a Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR).

Para contribuir com a ação, os alunos compraram um tíquete no valor de R$ 17,00 que poderá ser trocado por um Big Mac, em qualquer restaurante do Mc Dolnald`s . A diretora da escola faz questão de enfatizar que muito além de comprar participar da ação para ganhar o lanche, os alunos foram levados a refletir sobre a importância do ato de doar, de ajudar as crianças iguais a eles que estão em processo de doença a terem uma melhor condição de atendimento, de lazer.

“Dentro de nossas ações, queremos mostrar que desde crianças é possível fazer algo para contribuir para garantir o direito de cada criança enquanto cidadão, como o direito a moradia, o direito a saúde”, ressalta.

A professora do 3º ano, Aparecida Dias, afirma que o projeto Direitos Humanos foi realizado com toda comunidade escolar, visando sensibilizar as crianças sobre o objetivo da ação, sobre a importância de ajudar.

Com apenas 9 anos, Vitor Gabriel, que é aluno do 3º ano da E. M. Raimundo Fernandes, já entende a importância de ser solidário. “Esse tipo de passeio é muito bom, porque além da gente poder se divertir, a gente tem como ajudar outras crianças que tem os mesmos direitos da gente”, comenta.

Para o assessor de marketing da AAPCMR, Kaio Victor, a ação da Escola Municipal foi surpreendente. “Eles adquiriram 335 kits para contribuir com nossa ação, acatando a sugestão do pai de um dos alunos. Essa foi a ação do ano, e nos surpreendeu por ter partido de estudantes de uma Escola Pública. Para ajudar a Associação, os estudantes compraram os tickets no valor de R$ 17, e sem dúvida nos ajudou a bater nossa meta de venda de 3.600 tickets”, frisa.

Segundo informações do representante da AAPCMR, o valor arrecadado na ação será investido na Sala de Terapia Ocupacional da Casa de Apoio, contribuindo para o atendimento de cerca de 40 crianças.

Ainda de acordo com a diretora da Escola Municipal Raimundo Fernandes, desde o ano passado a escola vem trabalhando com o tema Direitos Humanos. “Antes apenas escolas particulares eram associadas da UNESCO, desde 2018 foi possível o envio de projetos por parte de escolas públicas, e a Escola Municipal Rotary já é uma escola associada da organização internacional. Então aproveitando essa possibilidade, mais 10 escolas municipais enviaram projetos para serem avaliadas quanto ao seu impacto social. Agora em setembro, a prefeitura estará financiando cinco passagens para o Encontro Internacional da Unesco onde serão apresentados os projetos”.

