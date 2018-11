Escola de Artes abre inscrições para curso de férias

A Escola de Artes de Mossoró está com inscrições abertas para o Curso de Férias até sexta-feira, 30. A programação conta com oficina de dança do ventre, curso de pintura em móveis e massagem relaxante. Os interessados em participar das atividades devem procurar a sede da Escola de Artes, das 8 às 11h e das 13h às 17 horas.

De acordo com o diretor da escola, professor Boanerges Junior, a proposta é oferecer atividades culturais para parte da população que só pode participar durante as férias. Para 2019, a programação do Curso de Férias contará com a oficina de Dança do Ventre, ministrada pela professora Adriana Castro, de 3 a 5 de dezembro, das 17h30 às 19h30. “A Escola de Artes está ofertando 20 vagas para cada curso da programação de férias”, pontuou o diretor da escola.

O artista plástico Carlos Careca vai ministrar curso de pintura em móveis, de 3 a 7 de dezembro, das 14h às 16h. Outro opção é o curso de Massagem Relaxante, que será ministrado pelo professor Herbert Menezes, de 4 a 6 de dezembro, às 18 horas.