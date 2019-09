Equipe da Delegacia de Plantão de Mossoró apreende carga de cigarros contrabandeados

A apreensão aconteceu por volta das 02:00 horas da madrugada de hoje, durante uma operação de fiscalização realizada na BR-110, a caminho de Areia Branca.

A 3ª eqipe de plantão da Polícia Civil de Mossoró apreendeu um caminhão-baú carregado com cerca de Cerca de 15 mil maços de cigarros importados que estavam sendo transportados ilegalmente.

Com apoio de policiais militares, o caminhão foi localizado e apreendido, com Cerca de 15 mil maços de cigarros importados estavam sendo transportados ilegalmente. O veículo tem placas do Pará.

Cinco pessoas foram presas, o motorista do caminhão e mais quatro pessoas que acompanhavam o veículo em outro transporte. Os detidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Mossoró. Duas delas são estrangeiras.