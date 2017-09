Entidades discutem como melhorar a segurança na UERN

Forças de Segurança de Mossoró discutem na manhã desta quinta-feira, 14, como melhorar a segurança na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que foi mais uma vez alvo de criminosos na noite da quarta-feira, 13.

O reitor da UERN, Pedro Fernandes, está reunido com os comandantes da Policia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e das pró-reitorias da universidade para discutir segurança da instituição.

Após a reunião, deve ser realizada uma coletiva de imprensa para apresentar as medidas a serem tomadas para coibir os casos de violência no campus.

Arrastão

Na noite da quarta-feira, os bandidos invadiram as salas de aulas dos cursos de História e Filosofia, no Campus Central, em Mossoró, e levaram celulares, computadores e demais pertences de estudantes e professores.

Segundo levantamento da Polícia Militar, foram levados cerca de 40 celulares dos alunos e professores.