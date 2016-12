Empresários mossoroenses serão homenageados pela ACIM

Os empresários mossoroenses Elviro Rebouças, da Cifrão Factoring, e Sérgio Freire, do Grupo SF, serão homenageados com a Comenda de Mérito Industrial Dix-Neuf Rosado e a Comenda de Mérito Comercial Gabriel Negreiros, respectivamente, em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento econômico da região. A cerimônia de entrega das comendas será realizada nesta sexta-feira, 02 de dezembro, às 20h, no Requinte Buffet.

As comendas Industrial Dix-Neuf Rosado e Comercial Gabriel Negreiros foram criadas pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM) em 1987 com o objetivo de reconhecer e homenagear os empresários que, ao longo de suas vidas empresariais, se destacaram por contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de Mossoró e Região.

As homenagens são concedidas uma vez por ano a dois empresários escolhidos pelo conselho de avaliação empresarial da ACIM.