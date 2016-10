Empresa recolhe ambulância da Maisa por falta de pagamento da Prefeitura

A ambulância que servia às 12 comunidades da região da Maisa, na Zona Rural de Mossoró, foi recolhida no começo deste mês devido à falta de pagamento por parte da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM).

“A empresa pegou a ambulância de volta e a população ficou desassistida. O veículo é usado para levar pessoas para Mossoró, como as que fazem tratamentos rotineiros na cidade, como hemodiálise. Sem esse transporte, como fica a população?”, questiona a agricultora Maria de Fátima da Silva.

A moradora aponta ainda outros problemas enfrentados na região em relação à Saúde, como a falta de medicamentos de uso diário.

Questionada sobre o recolhimento da ambulância da Maisa, a assessoria de comunicação da PMM informou que o veículo está passando por manutenção. Já sobre o atraso no pagamento dos contratos de locação de veículos e sobre a previsão de quando a ambulância será devolvida à comunidade, a assessoria não conseguiu dar o retorno com informações sobre o valor e meses em atraso, nem sobre o andamento das negociações com a empresa.