Empresa de transporte público de Mossoró investe na capacitação de motoristas para um atendimento mais inclusivo

Pessoas com deficiência que utilizam o transporte coletivo passam a contar com atendimento diferenciado, em Mossoró. Parceria entre a concessionária do serviço, Cidade do Sol, e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) qualifica motoristas da empresa para prestar um serviço ainda melhor. Na prática, a capacitação significa atendimento mais humanizado e inclusivo.

Além de aspectos da legislação, como a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, o curso, realizado nesta quarta-feira (12), no Sest Senat em Mossoró, no conjunto Vingt Rosado, orientou os motoristas também sobre como tornar o transporte coletivo mais acessível, inclusivo e humano.

“Vi que podemos ajudar ainda mais a pessoa que tem deficiência. Desde a hora que ela sobe no ônibus, também na forma de tratar e até na forma de conduzir o veículo, são cuidados que, juntos, podem tornar a viagem ainda melhor”, comenta o motorista Elvis Silva.

Inclusão

De acordo com o instrutor do Sest Senat Marcos Gadelha, o ponto principal da qualificação é tornar o atendimento mais humanizado, a partir do conhecimento adquirido.

“Há uma necessidade de o profissional estar preparado tanto do aspecto da legislação quanto do bom relacionamento com o usuário, para que não haja diferenciação no atendimento às pessoas com deficiência”, frisou.

O diretor Operacional da unidade local do Sest Senat, Antônio Diniz, elogiou a iniciativa da concessionária Cidade do Sol em buscar mecanismos que promovam melhorias no serviço, especialmente às pessoas com deficiência.

“O transporte coletivo é o fio condutor para o acesso a outras políticas públicas. Permite que a pessoa com deficiência tenha acesso ao trabalho, à saúde, à educação, e eu quero enaltecer a iniciativa da Cidade do Sol, que qualifica seu profissional para promover mais cidadania a essas pessoas”, pontua.

Acessibilidade

Para o diretor da Cidade do Sol, Waldemar Araújo, o bom atendimento às pessoas com deficiência é compromisso permanente da empresa. Toda a frota da concessionária, segundo ele, é dotada de elevadores para acesso de cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida ou outros tipos de deficiência.

“Entendemos que o bom atendimento deve ser oferecido a todos os nossos usuários, sem nenhum tipo de distinção. E temos essa preocupação constante em buscar ferramentas que facilitem esse bom atendimento, seja com elevador no ônibus, seja com uma ajuda na descida do veículo ou simplesmente na condução bem feita do veículo”, destaca.

Cidade do Sol