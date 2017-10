Em visita a Mossoró, Robinson Faria afirma que irá acabar com superlotação nos presídios

O Governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, cumpre agenda na cidade de Mossoró nesta quarta-feira, 04 de outubro. Pela manhã, o chefe do executivo inaugurou a sede do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/RN) e afirmou, durante coletiva, que seu governo tem investido em Segurança, e que irá acabar com a superlotação das unidades prisionais potiguares.

“Vou inaugurar três presídio: o de Ceará Mirim, o de Afonso Bezerra e um novo presídio, que renasceu das cinzas, que é o de Alcaçuz. Então vai acabar com a superlotação”, disse o Governador.

Robinson Faria destacou o anúncio de concurso público com mil vagas para policiais militares no RN e enfatizou ainda a promoção de oito mil PMs, no entanto, o governador ressalta que o combate à violência têm que envolver Estado, municípios e a União.

Agenda em Mossoró

Nesta quarta-feira, o governador ainda participa de reunião de apresentação do Programa para Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, às 10h no Hotel Garbos.

Às 14h30h será a vez da entrega de equipamentos e veículos da EMATER para APISMEL em Serra do Mel. Por fim, Robinson Faria encerra as atividades na cidade às 16h30h com a Inauguração da sede do IDEMA.