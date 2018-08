Em Mossoró, estabelecimento comercial do Memorial da Resistência é arrombado

O Rust Café, restaurante de prédio público de Mossoró, foi arrombado na madrugada desta terça-feira (28).

Mesmo estando localizado em espaço público e tendo grades de proteção, o estabelecimento foi invadido sem que ninguém visse. A ação criminosa só foi percebida com a chegada do proprietário ao local e o mesmo se deparar com grades cerradas e a falta de objetos.

Segundo informações, equipamentos de som e iluminação foram roubados.