Edição do Mossoró cidade junina 2018 será divulgada em abril

A programação oficial do Mossoró Cidade Junina 2018 será divulgada pela Prefeitura no mês de abril. O tradicional Pingo da Mei Dia acontecerá no dia 2 de junho. O Boca da Noite marca o encerramento da festa no dia 30.

O projeto foi lançado no dia 9 de março, durante uma solenidade realizada no Palácio da Resistência. O planejamento iniciou desde o encerramento da edição de 2017, quando foi solicitado a todos os coordenadores de polo e secretários envolvidos diretamente no MCJ um relatório com pontos positivos e negativos.

“As diretrizes definidas para a edição de 2018 foram também embasadas por estudos de impacto econômico realizados pela Fecomercio e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através de parceria com o Departamento de Economia, que demonstraram o potencial do projeto, que a cada 1 real investido 4 retornam para a cidade”, informou a prefeita Rosalba Ciarlini.