Duplo homicídio na madrugada desta quarta-feira em Mossoró

Dois homens foram assassinados no Loteamento Alto das Brisas, localizado às margens da BR-110, em Mossoró, na madrugada desta quarta-feira, 09 de novembro. As vítimas foram identificadas como Francinildo Railson Valentim de Melo, de 23 anos, conhecido como Cowboy, e Francisco Ênio Dantas Moura, 38 anos. Os dois foram executados com tiros na cabeça e estavam deitados no chão ao lado de um carro e de uma moto.

A Polícia Militar (PM) chegou ao local após denúncia anônima de tiros na região por volta das 05h30.

A esposa de Francinildo Railson informou à Polícia que o marido estava em casa quando uma pessoa, provavelmente Francisco Ênio, chegou e o chamou para sair.

De acordo com a Polícia, tanto Francinildo quanto Francisco Ênio eram envolvidos com assaltos e tráfico de drogas na região dos Pintos, em Mossoró. Cowboy era ainda acusado de um latrocínio. A suspeita era de que ele teria matado um taxista durante um assalto.

Após perícia, os corpos foram levados para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP) para necropsia. Com este duplo homicídio, já foram 194 mortes em decorrência da violência em Mossoró este ano.