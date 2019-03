Duplo Homicídio em Mossoró: pai e filho mortos a tiros

Duplo homicídio aconteceu por volta das 02h30min da madrugada de hoje, 11 de março, em Mossoró, na Rua São José, próximo ao muro do Aeroporto. Um homem de 26 anos e o filho dele, uma criança de 2, foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira (11) em Mossoró, na região Oeste potiguar. Ninguém foi preso.

Segundo informações, 04 elementos fortemente armados, quebraram o portão de ferro que dá acesso ao primeiro andar da residência.

João Alexandre Teixeira de Melo de 26 anos de idade, dormia com a esposa, Mikarla Fhiama Ferreira de 26 anos e o filho do casal, João Guilherme Teixeira de Melo, de 02 anos de idade dormiam em uma casa na Rua São José, no bairro Boa Vista.

A Polícia Militar informou que os assassinos quebraram o portão que dá acesso à residência, e depois arrombaram a porta da casa. O alvo era João Alexandre Teixeira de Melo. A mulher dele o filho do casal, João Guilherme Teixeira de Melo, estavam em casa na hora que os bandidos chegaram. A mulher tentou proteger o marido, segurando o filho em frente aos assassinos e terminou sendo atingida com tiros que atingiram o pescoço da criança e a virilha da mãe.

João Alexandre, atingido por vários tiros, morreu no local. A mulher e a criança chegaram a ser socorridas pelos vizinhos para a UPA do bairro Belo Horizonte, onde o menino morreu. A mãe,, foi transferida para ao Hospital Regional Tarcísio Maia, onde ainda permanece internada.

A polícia ainda investiga a motivação da execução. O caso será encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró.