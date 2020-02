Dois homicídios registrados em Umarizal em um único dia

Hoje, o município de Umarizal registrou dois homicídios. O primeiro deles aconteceu por volta das 2hs da madrugada, quando disparos de arma de fogo foram ouvidos e, lopo pela manhã, foi encontrado o corpo de vítima não identificada. O corpo da vítima se encontrava ao lada da moto de sua propriedade, no bairro Caraíbas na RN 117

O segundo crime do dia em Umarizal vitimou um jovem, em plena via pública, com disparos de arma de fogo. A polícis militar fez o isolamento do local do crime e o ITEP foi chamado para os exames de rotina.